Iulian Surugiu, la Realitatea Plus: Poliția nu poate trece peste linia de demarcație și să facă abuz

El i-a acuzat pe oameni de "inconstienta", subliniind ca ar trebui "sa dam dovada ca suntem in stare sa respectam niste reguli fara sa ne amendeze nimeni".

Potrivit liderului sindical, in aceasta perioada, politistii fac tot ce le sta in putinta insa activitatea lor este centrata mai mult spre preventie, decat a fi una de tip coercitiva.

In ceea ce ii priveste pe proprietarii de terase, Iulian Surugiu a spus ca viceprimarul Capitalei "are posibilitatea de a lua actiune". "Sa le retraga autorizatia de functionare pe un an de zile", a aratat liderul sindical.

El a recunoscu ca, in lipsa unor reglementari specifice, politistii au cerut patronilor de terase din Capitala sa de o declaratie pe propria raspundere prin care sa admita ca nu vor deschide aceste terase.

"Au facut asta pentru ca nu au nicio alta parghie la dispozitie. Au dat un angajament (patronii de terase). Au fost si patroni care au refuzat pentru ca au avut avocati care ii iubesc", a aratat acesta.

El a facut un apel catre romani sa fie responsabili chiar si in aceasta scurta perioada de tranzitie de la starea de urgenta la cea de alerta. "Nu trebuie sa stea politistul cu pistolul la tampla ca sa respecti legea. (...) Sper sa intelegem ca lucruile astea nu sunt bune si nici nu ne fac bine", a conchis liderul sindicatului Agentilor de Politie.

De cealata parte, avocatul Artin Sarchizian zice ca vaoloarea unor astfel de declaratii este 0.

In plus, avocatul sustine ca nu exista un vid legislativ, asa cum reclama autoritatile din domeniu. Din contra, spune el, "avem reglemnentari, dar nu avem intr-adevar sanctiuni specifice". Asta nu inseamna ca regulile nu trebuie respectate. Daca nu au fost stabilite sanctiuni contraventionale, asta nu inseamna cu nu poti da sanctiuni specifice", a aratat avocatul.