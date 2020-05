Bădulescu critică dur administratorii de terase din Herăstrău. Închiderea parcurilor după ora 22:00 ar putea fi luată în calcul

"Sunt doar doua tersase, care din inconstienta administratorilor care le gestioneaza, au ajuns in situatia respectiv. De aseara am ridicat autorizatia pentru una dintre ele", a spus oficialul de la Capitala.

El a precizat ca masurile de sanctionare stau in atributia reprezentantilor Ministerului de Interne si nu al Primariei Capitalei, precum si al Directiei de Sanatate Publica (DSP).

"In primul rand, prezenta trebuia sa fie a DSP, care trebuia sa le prezinte administratorilor acestor terase punctual si gradual ce au voie sa faca in aceasta perioada. (...) Am primit mail-uri de la cetatenii responsabili care ne cer sa inchidem parcurile Capitalei dupa ora 22:00. Asta ne recomanda cetateniI. (...) Dupa ce va intra proiectul de lege care reglementeaza starea de alerta, vom analiza daca e bine sa luam aceasta hotarare. Este inconstienta! Risca sa imbolnaveasca un Bucuresti intreg care pana acum si-a vazut de treaba!", a avertizat viceprimarul.

Aurelian Badulescu a precizat ca, in Parcul Herastrau, vor continua si astazi controlale.

El nu i-a "iertat" nici pe reprezentantii DSP si nici pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pe care il acuza ca nu a explicat populatiei cum trebuie care sunt masurile exacte de protectie impotriva coronavirusului.

"Marele specialist Rafila ne-a spus ca nu trebuie sa purtam masca. De ce sa mergem sa-i amendam pe oameni? Nu avem de ce. Prima data trebuie sa avem reguli clare, dupa aceea sa sanctionam lumea. Cum sa il amendez ca n-are masca daca nu trebuie sa o poarte?", s-a intrebat, retoric, Badulescu, acuzand informatiile contradictorii din randul autoritatilor.

Cat priveste "scuza" cu care au incercat sa scape administratorii de terase, Aurelian Badulescu a fost foarte clar: "Take away e un punct de vanzare stradala, terasa e terasa. Stai la masa si servesti mancare."