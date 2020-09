Informațiile care aruncă în aer Serviciile. Un maior SRI acuză: Florian Coldea a mințit! A stat la aceeași masă cu Negulescu

Într-o postare pe Facebook, Daniel Florea povestește cum Coldea, alături de alți ofițeri de rang înalt din SRI, au participat la o „chermeză” la care se aflau, printre alții, Mircea Negulescu Portocală și șefa sa, Laura Codruța Kovesi.

„Coldea minte! Zice că nu l-a întâlnit niciodată pe Negulescu. În 2015/2016, la sfârșit de an, la Terasa Axa/Axxa, din comuna Târgsoru Vechi, în luna decembrie, a avut loc o chermeză la care au participat ofițeri de rang înalt din SRI (Coldea, Ciocârlan, Iancu Sabin, Dumbravă și alții) alături de procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Ploiești (Onea, Negulescu, Ceraseala Raileanu, Bucică etc.), ofițerii de poliție judiciară care îi ajutau pe procurori, plus conducerea DNA centrală – Kovesi si Iacob.

Am spus asta public, nu m-a acuzat nimeni ca dezinformez, iar ulterior, cei de la România TV, au confirmat ceea ce spuneam eu, arătând într-o filmare realizată (cu camera ascunsă, parcă) în 2016/ 2017, ce spuneau ospătarii de la respectivul restaurant – unde a stat Coldea, unde a stat Kovesi, etc. Mai tare este că locația a fost păzită timp de o săptămână de lucrătorii antitero ai SRI.

Pe scurt, comisia de control SRI nu există, iar simulacru de anchetă făcut de procurorii de azi îmi arată (doar!) că și azi cei doi ofițeri SRI vin la audiere de pe un picior de forță, nu de normalitate. În plus, tov Coldea trebuia să fie audiat într-un dosar deschis la DNA militar in 2018, dar aburit de colonelul magistrat Mihai Gheorghe, adus de Coldea & Co la această unitate de parchet. Despre acest dosar vorbim. Doar că presa doarme, nu își aduce aminte de multe, căci memoria este scurtă”, a scris, pe Facebook, Daniel Florea.