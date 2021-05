"Astăzi vom avea o ședință de Guvern (...). Se au în vedere mai multe relaxări (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port mască. Pe rând le vom lua pe toate. Astăzi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste măsuri mai repede pentru a le arată românilor că merită să te vaccinezi. Nu ne uităm doar la rata de vaccinare, ci și la cea de pozitivare (când se iau decizii de relaxare - n.r.). Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem trage frâna de mâna", a afirmat Florin Cîțu.

Întrebat la ce anume se referă, premierul a spus: "Să venim mai încet cu aceste măsuri. Eu cred că românii vor să meargă la nunți și botezuri, la concerte, vor să meargă la mare, am încredere că este o motivaţie foarte bună să se vaccineze".

Premierul a reiterat că unele măsuri de relaxare au fost luate mai repede de 1 iunie pentru că vaccinarea merge foarte bine în România: "Noi am luat această decizie de a lua unele măsuri mai repede de 1 iunie pentru că am avut succes în ceea ce priveşte şi rata de vaccinare şi rata de pozitivare. S-au întâmplat mai rapid decât ne aşteptam şi atunci am venit cu aceste măsuri mai repede, pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi".

Florin Cîţu a mai spus că nu se mai doreşte reintroducerea obligativităţii purtării măştii de protecție în spaţii publice deschise anul acesta: "Măsurile pe care le-am luat cu siguranţă vrem să rămână aşa. Masca în spaţiul public vrem să nu mai trebuiască să o introducem până la finalul anului, dar asta depinde foarte mult de rata de vaccinare".

Cât privește evenimentele la interior, prim-ministrul a spus că va fi luată o decizie în acest sens curând.

"Dacă organizatorul își asumă că vor fi doar persoane vaccinate, nu vor mai fi restricții. Să permită doar celor cu certificate de vaccinare (accesul - n.r.). Nu impunem noi această măsură", a menționat acesta.