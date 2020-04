Horoscop 7 aprilie 2020. Bucurie mare! În sfârşit, norocul e de partea ta. Nu te aşteptai la una ca asta!

Horoscop 7 aprilie 2020. Berbec



Urmeaza niste evenimente la care esti asteptat sa participi. Nu ai timp pentru toate, insa cineva din anturaj insista. Selecteaza-le doar pe cele care importante, asa vei reusi sa-i impaci pe toti si vei avea timp si pentru tine.



Horoscop 7 aprilie 2020. Taur



Cunosti oameni noi care iti pot deveni prieteni adevarati. Totusi, pentru inceput, fii rezervat in declaratii. Chiar daca par persoane de incredere, nu poti stii ce se va intampla.



Horoscop 7 aprilie 2020. Gemeni



Vei avea cateva zile excelente din toate punctele de vedere. Prietenii si familia iti vor fi alaturi si veti petrece impreuna clipe minunate. Spre seara primesti o veste legata de o ruda plecata departe.



Horoscop 7 aprilie 2020. Rac



Stii exact ce vei face zilele urmatoare. Ai pus la punct un program si nu vrei sa faci nimic din ceea ce nu este cuprins in acesta. Nu te mira ca ceilalti te privesc ciudat. Prea esti obsedat de ordine.



Horoscop 7 aprilie 2020. Leu



Esti incapatanat. Primesti o invitatie in oras, dar nu o accepti din prima. Vrei sa fii curtat mai mult, desi nu este cazul. Acest comportament o sa provoace niste discutii cu cineva din familie.



Horoscop 7 aprilie 2020. Fecioara



Esti foarte popular pe unde ajungi zilele astea. Toti te trateaza ca pe o vedeta, aproape ca ajungi sa ti se ceara autografe. Deja incepi sa crezi ca se intampla ceva ciudat. De vina e doar sarmul tau.



Horoscop 7 aprilie 2020. Balanta



Partenerul de viata are un aer mai misterios astazi. Iti pregateste o surpriza. Fa-ti bagajele, pentru ca e vorba despre o calatorie mai speciala. Asteapta-te la o mica escapada romantica, scrie Ziua de Cluj.



Horoscop 7 aprilie 2020. Scorpion



Pleci la mare distanta de casa pentru a petrece cateva ore in compania unor vechi prieteni. Desi va fi destul de obositor, intalnirea iti va face multa placere si te va incarca cu energie.



Horoscop 7 aprilie 2020. Sagetator



Ai parte de o perioada de liniste venita dupa cateva zile pline de agitatie. Duminica primesti un telefon important. Asa ca scurteaza-ti convorbirile cu prietenii si lasa linia libera pentru cel care te va suna.



Horoscop 7 aprilie 2020. Capricorn



Incearca sa nu mai fii atat de categoric atunci cand vine vorba de cei dragi. Invata sa tii cont si de parerea celorlalti, mai ales ca nu se intampla prea des sa fiti cu totii impreuna.



Horoscop 7 aprilie 2020. Varsator



Abia ai terminat un proiect important, dar nu ti-ai consumat toata energia desi ai muncit multa vreme. Te tine in priza satisfactia pe care ti-a adus-o reusita. Ai la dispozitie cateva zile sa te relaxezi. Apoi, o iei de la capat...



Horoscop 7 aprilie 2020. Pesti



Astepti cu nerabdare evenimentele din acest weekend: iesiri in oras, vizite, petreceri. Vei fi incontinuu pe drumuri, asa ca esti nevoit sa amani pe saptamana viitoare niste treburi. Cineva din familie iti va reprosa asta...