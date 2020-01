Horoscop 16 ianuarie 2020. Zi de foc pentru această zodie

Berbec



Nu fi surprins dacă relația cu unul dintre prieteni se răcește brusc. Asta este, cei invidioși se îndepărtează, doar cei adevărați îți rămân aproape. Ai grijă de starea ta de sănătate, te preocupi doar de alții și te ignori pe ține.



Taur



Astăzi te vei axa mai mult pe probleme ce țin de căsnicie sau relații de prietenie. Poate fi o perioadă prosperă pentru afaceri, așa că, dacă ai idei, nu pierde timpul.



Gemeni



Nu prea te poți concentra la job astăzi din pricina unui eveniment care are legătură cu viața personală. La amiază se ivește ocazia de a discuta cu o persoană pe care o admiri în secret.



Rac



Ești hotărât. Știi exact ce vrei și ai de gând să faci totul pentru a-ți atinge scopul. Ai grijă, însă, ești prea nerăbdător și sunt șanse să intri în conflict cu cineva.



Leu



De dimineață te simți lipsit de energie și obosit de agitația care se desfășoară intens în jurul tău. Poate nu se întâmplă nimic ieșit din comun, doar tu ai senzația asta. Odihnește-te mai mult.



Fecioară



Afacerile îți merg bine în această perioadă și asta te face să fii mai relaxat. Un prieten bun îți cere ajutorul și nu eziți să-i oferi tot ce are nevoie. Generozitatea de care dai dovadă se va întoarce înzecit.



Balanța



Astăzi va fi o zi plină. Te așteaptă unele suprize plăcute, dar și unele neplăcute. Ciulește urechile și deschide bine ochii la ce se întâmplă în jur. Cineva abia așteaptă să îți facă probleme.



Scorpion



Astăzi te dedici total muncii, pentru că simți că bate vântul schimbării pe ici-colo. Un coleg apropiat te susține fără nicio rezervă în față șefilor când vine vorba despre un nou proiect de-al tău.



Săgetător



Încearcă să renunți la comportamentul posesiv pe care-l afișezi uneori. Nu-ți mai controla partenerul de viață, pentru că se poate ajunge la discuții neplăcute. Dacă vrei să mai aibă încredere în ține, abține-te.



Capricorn



Nu ești singurul care are senzația că timpul trece mult prea repede. Te temi că nu reușești să termini tot ce ți-ai propus să faci și intri în întârziere... Soluția pentru a fi eficient e o organizare mai bună.



Vărsător



Ești puțin cam obosit, așa că nu ai niciun chef azi de muncă. Ia o mică pauză și ieși cu prietenii în oraș. Încearcă să îți revii, pentru că mai spre seară te așteaptă ceva treabă de făcut pe acasă.



Pești



Te deranjează prezența unei persoane și faci tot posibilul să eviți să o întâlnești. Nu prea îți reușește pentru că își face apariția peste tot. Parcă ți-ar cunoaște programul și te urmărește.

