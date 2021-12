Acordul include preluarea catalogului de publishing al trupei şi a veniturilor obţinute din drepturile asupra înregistrărilor şi interpretărilor, potrivit unui anunţ făcut de companii. Anterior, BMG a fost co-publisher şi administrator al catalogului ZZ Top.

În 1971, Billy Gibbons (chitară şi voce), Dusty Hill (bas, claviaturi şi voce) şi Frank Beard (baterie) au lansat primul album, „ZZ Top’s First Album”. În total, au lansat 15 materiale de studio de-a lungul unei cariere de 50 de ani, inclusiv „Tres Hombres” (1973), „Degüello” (1979), certificat cu platină, „El Loco” (1981), certificat cu aur, „Eliminator (1983)”, certificat cu platină, „Afterburner” (1985), de cinci ori certificat cu platină, şi „Recycler” (1990) şi „Antenna” (1994).

Albumele trupei au fost vândute în peste 50 de milioane de copii la nivel mondial.

Grupul a avut şase piese clasate pe primul loc în topul rock şi opt, în top 40, între care „La Grange”, „Tush”, „Cheap Sunglasses”, „Gimme All Your Lovin’”, „Legs”, „Got Me Under Pressure” şi „Sharp Dressed Man”.

În 2004, ZZ Top a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame, iar documentarul „That Little Ol’ Band From Texas”, despre grup, a primit o nominalizare la categoria „Best Music Film” la premiile Grammy 2021.