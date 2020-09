Gabriela Firea: „Am fost acuzată că am o caracatiţă”

Gabriela Firea: " Eu nu fug niciodată de răspundere, nu am făcut-o niciodată. Am obținut foarte multe voturi. (...) Am obţinut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. Am fost acuzată că am o caracatiţă. Eu vreau să văd caracatiţa, când va ajunge domnul Dan şi va căuta caracatiţă, va chema caracatiţa la şedinţă. Nu există o caracatiţă. Acelea au fost minciuni de campanie. Când soţul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negatve, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat. Este convins că a făcut bine? Este convins că pentru bucureşteni e mai bine să fie domnul Dan faţă de mine care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă şi de implicare? Şi domnul Orban a zis: "Măi, Florine, dar erau declaraţii politice".