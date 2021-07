O navă de tip petrolier acostată în port a explodat după ce a izbucnit un incendiu într-unul din compartimente. Un oficial al Guvernului din Emiratele Arabe Unite a declarat că într-unul din containere se aflau materiale inflamabile, potrivit ArabNews.com

This Video circulating about #DubaiExplosion . It’s been reported for now that it’s a petroleum/oil tank warehouse in Jebel Ali #JebelAli #Dubai ! Prayers everyone is safe. pic.twitter.com/zmTo33DSZE