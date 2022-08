„Când a fost la emisiune, Liviu Dragnea mi-a arătat niște mesaje. Nu am să le arăt public, dar vreau să îmi spui sincer. I-ai sugerat ca ar fi bine să vă întâlniți cu cei din servicii? Vorbim de propunerea pe care i-ar fi făcut-o lui Liviu Dragnea de a se întâlni cu oameni din SRI de acum. Este așa? De ce trebuia să vă întâlniți cu oamenii din SRI?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu pe Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD și actual secretar general la APP.

„Aș fi făcut orice pentru binele lui. Vizavi de spaima, nesiguranța lui că sistemul aflat acum la putere poate să-i facă dosare. Ca la această invazie pregătită de celalalt grup, cu Kovesi, este necesar un dialog. I-am spus da, și oamenii ăștia din sistemul lui Iohannis sunt speriați (...) de ce se pregătește pentru invazie.

Vrei să te vezi cu ei? Dar eu nu particip. Pot să trimit mesaj. Sunt convins că va accepta, se va duce la cel mai sus nivel. Te vezi cu cine vrei tu. Vrei să încep aceste pregătiri? Da. Ok. Am trimis mesaj. Încep să primesc răspunsuri”

Întrebat de ce să facă această întîlnire de analistul politic Dorin Iacob, Codrin Ștefănescu a răspuns: „ca să îi spună lucruri pe care le știam”.

„De ce să fie nevoie să vă întâlniți cu SRI?, a insistat Anca Alexandrescu.

„Nu eu. Ți-a arătat niște mesaje. Scria acolo că eu? Am și spus in mesaj: Pot vorbi , trimit vorba”, a mai spus C. Ștefănescu.

„Ai spus că ai și un om de legătură, un anumit personaj... (...) Au venit ofițeri SRI la tine, din partea conducerii SRI?”, a mai întrebat A. Alexandrescu.

„Sunt multi oameni de legătură care vin. Oamenii de legătură vin la fiecare partid... Eu, facând declarații publice legate de invazie, am primit foarte multe mesaje după emisiune. Da, invazia vine, prin fundatiile Soros, se pregătește platforma, declaratia lui Codruta de la Bruxelles că nu candidează, nu e reală.

Nu dau explicatii în sensul ăsta, pentru că nu am un siaj cu ei, nu mă intalnesc cu ei la șpriț. Primesc informări, telefoane. Mesaje foarte clare”, a răspuns Codrin Ștefănescu.

„Ai indicat o persoană de legătură”, aa adăugat Anca Alexandrescu.

„Persoana asta de legătură poate să fie nu una, pot să fie mai multe. El (Dragnea - n.r.) a vrut aceste întâlniri, i-am spus că dacă vrei și ești hotărât, le facem.

„A spus că nu se întâlnește. Am citit mesajele”, a precizat Anca Alexandrescu, după care Codrin Ștefănescu a replicat: „Vrei să-ți arăt mesajele?”.

„Vrei să pui la indoială?... Eu cred că sunt printre putinii oameni ajuns intr-o funcție importantă in politică fără să fiu in siajul lor. Dimpotriva. Sunt civil sută la sută, nu a mfost colaborator, n-am dat delatiuni, n-am fost absolut nimic. Oamenii ăștia mă respectă și prin sensul ăsta de a fi... Asa cum am fost in decembrie 89 la Baricada, până azi nu m-am schimbat.

Asta nu inseamna ca nu am vorbit cu unii dintre ei, în diferite condiții, niciodata la ei acasa, in conspirații, in sediile lor. Niciodată pe dialog de colaborare. Că suntem ca apa cu uleiul. Dar intotdeauna când am avut o problema, inclusiv cand si-au băgat nasul in chestiuni civile și am strigat public și am sunat, mi s-a răspuns: <<Nu suntem noi băgați>> sau <<Greșești>> sau <<O să ne recalibrăm>>. Întotdeauna”, a explicat Codrin Ștefănescu.

„Dar nu cumva în momentul în care voi, voi toți, vă adresați serviciilor secrete și girați, cumva , ceea ce fac?”, l-a mai întrebat Anca Alexandrescu.

„Nu. Serviciul secret românesc trebuie să mă păzească să nu vând Hidro, să nu închid minele, să nu dau portul. Nu face asta”, a replicat C. Ștefănescu.

„Și atunci de ce să vă întâlniți cu ei? Nu de asta trebuie să se ocupe în loc să vă întâlniți cu ei?”, Anca Alexandrescu.

Întrebat și de analistul politic Dorin Iacob de ce e nevoie de întâlnirea cu ei a lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu a afirmat că „peste doi ani, în opinia noastră, a civililor, și a lor, țara va fi ocupată integral printr-un nou președinte. Ce spunea și Ponta. Nu mai alegem noi, ne impun ei”.

„Suntem in fața unei invazii, se simte cu ochiul liber. Ni se pregătește în 2024 o mare surpriză la președinție. Sunt convins că tot sistemul ăsta care-l susține pe Iohannis, inclusiv șefi de servicii, oameni politici, cu PNL, oameni care cunosc adevărul, sunt foarte speriați”, a mai spus Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel, referindu-se la scenariul devenirii președinte a fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi.