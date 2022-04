Cristian Rizea a fost protagonistul unui episod uluitor: casa sa din Republica Moldova a fost atacată cu cocktailuri Molotov în timp ce acesta se afla într-o emisiune.



O persoană a aruncat, marți seara, cu două cocktailuri Molotov în casa lui Cristian Rizea. Atacul a avut loc la ora 21.18, în timp ce politicianul prezenta emisiunea „Spovedania lui Rizea”. Într-o intervenție live pe Facebook, Cristian Rizea declarat că aceasta a fost o avertizare din partea mafioților din Republica Moldova, ca replică la dezvăluirile pe care le face despre crimele lor.





Atacul a fost orchestrat de Orlando Valache, Bogdan Adimi si avocatul Iancu Toader, cei pentru care Rizea a devenit DUSMAN DE MOARTE!!!





Incidentul a fost pus la punct de seful interlopilor din Republica Moldova, seful rachetilor, Tataroi Vladimir. In spatele lui Vova Tataroi se afla alti doi mafioti dati in urmarire in Moldova, dar care stau la Moscova bine-mersi si comanda atentate! Este vorba despre Grigore Carmalac, alias Grisa Bulgaru, si Gheorghe Nazaruc, alias Jora, tot el Gheorghe Chelmescu si, dupa numele de rus, Gheorghi Orlov.

Rizea, anuntul care pulverizeaza Romania! Lumea interlopa, bagata in corzi!

"Am o inregistrare cu Orlando Valache in care afirma ca el este smecherul care a inventat smecheria si santajul in Romania. Pe inregistrare se aude cum Orlando se lauda ca seful rachetilor din Moldova va fi nasul sau", a spus Cristian Rizea, citat de realitateadinmoldova.net.



Fostul deputat a sesizat atat autoritatile din Republica Moldova cat si pe cele din Romania.



Cristian Rizea - momentul T0 - cand a devenit fostul deputat ȚINTA RACHEȚILOR - Dezvăluiri bombă, cu prețul vieții! Lupta pentru ADEVĂR ȘI DREPTATE CONTINUĂ!





Trafic de droguri, prostituate și tutun de contrabandă pe filiera Chișinău- România, mai ceva ca în Columbia cu Pablo Escobar. Rețeaua de crimă organizată din România, cu tentacule în toată țara, este controlată de milionarii din umbră de la compania-simbol a contractelor de salubritate cu statul - Romprest: actionarul Andrei Dracea, directorul executiv Răzvan Duca Ghenoiu, administratorii Marian Bogdan Adimi si Orlando Valache.



Totul pleacă de la o fabrică din Chișinău, situată la 20 de kilometri de capitala Moldovei, în satul Sociteni: Balkan Pharmaceuticals. Omul de legătură de acolo, cel care a pus baza, este fostul bodyguard ajuns pe cai mari Toni Pisaroglu.



Drogurile și tutunul de contrabandă ajung în România prin concursul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și al șefului său, Victor Mariniuc. Culmea, avocata instituției, Mihaela Reznic, apără și contrabandiști de țigări, potrivit Reporter de Iași. Drogurile sunt apoi preluate și aduse la București cu mașini de gunoi Romprest, prin Râmnicu Vâlcea, oraș paravan pentru firma de salubritate. Cine s-ar gândi să percheziționeze tocmai mașinile de gunoi? Odată ajunse la București, ele sunt distribuite mai departe și către alte mari orașe precum Constanța și Brașov.



Cappi di tutti capi ai caracatiței de droguri și sex sunt Bogdan Adimi, Duca Ghenoiu și Orlando Valache. Toți trei au început în 2010 cu trafic de prostituate de lux prin rețeaua soției lui Codruț Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Andreea Marta a fost arestată în 2012 pentru proxenetism și acuzată de procurorii DIICOT că a coordonat o reţea de prostituate, alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu.



Conform procurorilor, oameni de afaceri potenţi, persoane publice şi din lumea mondenă, dar şi fotbalişti au beneficiat de serviciile prostituatelor din reţeaua Andreei Marta. Aceştia, scria Gândul, cheltuiau sume foarte mari de bani pentru a organiza petreceri private, în special în străinătate şi în cluburi exclusiviste. Potrivit surselor citate de MEDIAFAX, Marta făcea „comenzi pentru virgine" în Republica Moldova, pentru care se plăteau şi câte 3.000 de euro, iar în Bucureşti gruparea ce trafica fetele obţinea şi 10.000 de euro. În 2016, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, Alina, a depus un denunţ penal la DNA în care a povestit despre faptul că, în luna martie a anului 2012, a asistat la discuţii în care se punea la cale asasinatul lui Codruţ Marta. Alina Măgureanu declară în denunţul făcut la DNA că autorul asasinatului este Schwartzenberg Elan şi că la discuţia în care se vorbea despre eliminarea lui Marta a asistat şi un ofiţer SRI. De atunci, cazul a ramas nesoluționat, iar Codruț Marta încă este dat dispărut, nu mort.



Cheie în această nesoluționare este avocatul Iancu Toader, care a început ca angajat al cuplului Elan Schwartzenberg - Mihaela Rădulescu. Apoi, pentru că s-a facut util, a ajuns apărătorul rețelei de prostitutie de lux și, ulterior, de trafic de droguri. Acum este, ați ghicit, avocatul firmei de gunoi Romprest.



Unul dintre șefii săi este Orlando Valache, care are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar. A început ca șef al unei echipe de paparazzi și se ocupa cu fotografierea prostituatelor de lux și a politicienilor cu care acestea erau cuplate. În 2015, DNA a făcut descinderi într-un caz privind trafic de influenţă și spălare de bani în care ar fi fost implicaţi politicieni şi patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la firme, cabinete de avocatură şi la sediul unei instituţii publice. Orlando Valache a fost vizat în anchetă dar, pentru că în dosar apareau în ipostaze compromițătoare politicieni de top, totul a fost mușamalizat, iar Valache și-a văzut de crima organizată în continuare.



Ca în filme, acesta și-a cunoscut în acea perioadă sufletul pereche, Raluca Potecaru, actuala Raluca Valache. Născută în satul Orlea, județul Olt, Raluca a făcut școala la Alexandru Ioan Cuza, unde s-a îndrăgostit pe loc de fiul lui Paul Stănescu. Apoi, fata a ajuns mare la București și i-a cunoscut pe Don Juanul Codin Maticiuc, Cristi Dodel Tănase, de la Steaua, și pe jucătorul de națională Gabriel Torje. Acesta a ajuns și pe la DNA după o interceptare cu ghinion cu soția lui Codruț Marta. Tânăr și viril, acesta căuta companie între cantonamente și, până să o cunoască pe Raluca Potecaru, și-a încercat norocul și la Andreea Marta.



Raluca se dădea drept "ultima virgină din showbiz" și a fost asistentă TV. Așa l-a cunoscut pe actualul ei soț, Orlando Valache.



Cine este Veronika Mardar, sotia lui Vladimir Tataroi, seful rachetilor din Moldova



Veronica Mardar, Diana Bivol si Olesea Postica sunt cele 3 cumnate casatorite cu cei 3 frati Tataroi care au speriat Republica Moldova prin reteaua fabuloasa de prostitutie pe care au pus-o la punct.