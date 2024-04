Realitatea a difuzat informații incendiare despre cazul afaceristului Cătălin Hideg, căruia influentul cuplu care a condus cândva SRI i-a promit problemele pe care le avea în justiție, contra unor sume cu multe zerouri, în euro.

În prima parte a interviului, afaceristul relatează că s-a betonat cu înregistrări, și poate și cu alte probe, de teamă că va fi păcălit. Când suspiciunile sale s-au adeverit și a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, Hideg a decis să se răzbune pe cei doi, dezvăluind faptele în fața procurorilor.

PRIMA PARTE A INTERVIULUI ACORDAT DE CĂTĂLIN HIDEG: LA ÎNCEPUT N-AM CREZUT CĂ ȘI SE POATE INVENTA UN DOSAR CARE-ȚI DISTRUGE VIAȚA

Anca Alexandrescu: De câți ani sunteți cu acest proces pe rol?



Cătălin Hideg: De 2 ani. Aprilie 2022…

Anca Alexandrescu:: V-a afectat activitatea?

Cătălin HIdeg: Nu că ne-a afectat, ne-a închis-o!



A.A.: Nu puteți plătiți ce vi se cere pentru că v-a fost oprită activitatea, ca urmare a faptului că aveți control judiciar? Aveați oferte, mi-ați spus dar nu mai puteți să faceți…

C.H.: Și din România si din afara.

A.A: Dar nu mai puteți pentru că exista acest dosar penal.

C.H.: Da, pentru că, spre surprinderea echipei mele, am fost surprins că în februarie n-am putut să participăm, cu toate că aveam 16 proiecte noi care se derulează pe 2 ani de aici înainte, n-am participat pentru că firma avea dosar penal.



A.A.: Aveți sentimentul că cineva vrea să pună mâna pe afacerea dvs?

C.H.: 100%

A.A.: Cine?

C.H.: Nu-mi dau seama, dar e clar că in 2 ani cât am stat in România în control judiciar si am văzut foarte multe persoane care îmi spuneau diverse povești legate de multe scenarii pe care si ei le-au pățit, în sensul că…



A.A: Vă suna cunoscut, că treceți prin aceleași experiente?

C.H.: Da, si când auzeam ce au pățit alții, multe probleme ale oamenilor de afaceri, spuneau care a fost mecanismul, e un examen-scoală cum fac asta. Inventează un dosar penal si îți distrug viata. Mi-au făcut imaginea in presa harcea-parcea. Pentru că am adus în exclusivitate, am fost singura persoană care a reușit să încheie un contract cu statul turc si guvernul Erdogan pentru a aduce 2 milioane de măști.

A.A.: Mai aveți o problema si cu măștile?

C.H.: În martie am fost in Turcia si după două săptămâni am reușit să inchei contractul.





Urmăriți integral prima parte a interviului-eveniment.