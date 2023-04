Viața lui Maddie Machado a luat o turnură ciudată și oarecum neașteptată după ce s-a trezit dată afară de compania care deține Facebook după o postare pe TikTok în care se lăudat cu salariul uriaș pe care-l primește fără să facă nimic.





Cazul ei a devenit viral după ce a oferit detalii despre contextul în care a făcut afirmația. "Managerul nostru era și el nou, așa că habar n-aveam ce facem. În primele trei luni accentul s-a pus pe acomodare.(...) Când eram la Microsoft, primeam un salariu de 135.000 de dolari pe an și lucram 35 de ore pe săptămână. Dar la Meta, chiar nu aveam de lucru.(...)Nu a fost neapărat vorba că „nu făceam nimic” la Meta, pur și simplu nu era ceea ce mă așteptam să fac pentru salariul pe care îl câștigam”, a povestit Maddie Machado, citată de The Independent.





Totodată, ea a spus că înainte de angajarea la Meta nu avea prea mulți urmăritori pe rețelele sociale, dar a început să posteze pe TikTok diverse clipuri legate de activitățile zilnice, iar poveștile de la locul de muncă i-au adus 50.000 de urmăritori în doar câteva săptămâni.





La sfârșitul anului 2021 echipa juridică a lui Meta m-a contactat. Am postat ceva pe Instagram Story despre faptul că nu îmi dau seama câți oameni aveau sentimente negative față de Facebook. Mi-au arătat story-ul și (...) Nu-mi venea să cred că mă privesc pe ecran. Deoarece Meta deține Instagram, ei pot vedea toate poveștile tale de pe Instagram. Pot vedea și toate mesajele. Pot vedea totul. Ar trebui să fie clar că nu ai intimitate atunci când lucrezi acolo. Nu am crezut niciodată că cineva va urmări poveștile mele...”, a mai spus femeia.



După alte câteva luni a ieșit la suprafață un clip de pe TikTok, despre pachetul de beneficii de la Meta, care se viralizase. După 2 zile, a fost concediată, pe motiv de "conflict de interese".



Concedierea se pare că a fost cu mult noroc pentru Maddie: și-a deschis propria afacere de recrutarea de personal, are deja 7 angajați, iar într-o lună a câștigat aproape la fel de mulți bani cât într-un an la Meta.