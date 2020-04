18 cadre medicale de la SJU Vaslui, infectate cu COVID-19. Sectia de Pneumologie, inchisa

Potrivit sursei citate, doua infirmiere din cadrul sectiei Pneumologie au fost confirmate cu noul coronavirus, iar in urma deciziei privind testarea personalului au fost depistate cazuri noi in cadrul aceleiasi sectii, dar si la Cardiologie, ORL si Unitatea de Primiri Urgente (UPU).



"Sectia Pneumologie este momentan izolata, nu intra si nu iese nimeni. S-au recoltat probe de la toti pacientii si toate cadrele medicale care erau inauntru si, pana la venirea rezultatelor, este izolare totala", a declarat managerul SJU Vaslui, Ana Rinder.



In prezent, cadrele medicale depistate cu noul coronavirus sunt asimptomatice si au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad - unitate suport COVID-19, mai arata sursa citata.