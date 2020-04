VIDEO Unde trăiește cea mai lungă viețuitoare din lume

Creatura spiralată a fost descoperită la începutul lunii aprilie în apele din vestul Australiei cu ajutorul unui robot acvatic. SuBastian a fost trimis în misiune de cercetătorii de la fundația americană Schmidt Ocean Institute.

Scientists at the Schmidt Ocean Institute captured footage of a massive siphonophore in the Indian Ocean, off the coast of Australia. pic.twitter.com/SbdKmcqryP