Scheletul de T. Rex ce urma să fie scos la licitație, cunoscut sub numele de Shen, a fost retras de la vânzare după ce experții au remarcat o asemănare suspectă cu un alt exemplar faimos, potrivit Live Science.

Paleontologii au observat că o serie de oase ale lui Shen erau remarcabil de asemănătoare cu un alt faimos schelet de T. Rex, cunoscut sub numele de Stan, a raportat The New York Times (se deschide într-o filă nouă). În 2020, Stan a fost scos la licitație de Christie\"s în New York pentru 32 de milioane de dolari, făcându-l cel mai scump schelet de T Rex din toate timpurile.

Scheletul de T. Rex, cunoscut sub numele de Shen, datează de acum 66 de milioane și 68 de milioane de ani în timpul Cretacicului.

Shen are aproximativ 40 de picioare (12,2 metri) lungime, 15 picioare (4,6 m) înălțime și 7 picioare (2,1 m) lățime și cântărește aproximativ 3.000 de lire sterline (1.400 kg).

Scheletul temutului dinozaur urma să fie scos la licitație în Hong Kong pe 30 noiembrie și ar fi fost primul T. Rex vândut în Asia.