Ceea ce a reușit pune țara noastră pe harta invențiilor importante din lume. Prin această tehnologie, România își poate dobândi independența energetică, iar invențiile sale au ajuns deja în peste zece țări din lume.

Iuliean Horneț a explicat, la emisiunea "Cu drag, despre BucureȘti", ce avantaje ar aduce tehnologiile sale dacă ar fi aplicate în marile orașe, dând ca exemplu sectorul 5.

"Prin incinerarea la temperaturi înalte se elimină emisia de substanțe poluante și cancerigene, adică este exact zona preferată de Uniunea Europeană, în locul incinerării deșeurilor la temperaturi sub 800 de grade, care este extrem de poluantă. Noi am trecut la o etapă superioară, să ardem absolut ce poate arde, adică biomasa peletizată, formată din reziduri agricole, toate pot fi peletizate și arse fără a depăși emisiile impuse de Uniunea Europeană.



Acest arzător este folosit în peste 700 de case și vile din țară, sunt și firme private, sunt fermieri care își asigură un circuit energetic complet. În prezent, sunt în România are peste 60 de milioane de tone de biomasă, adică 240 de milioane de mW, în condițiile în care țara are nevoie de energie - apă caldă, căldura și electricitate- România consumă undeva pe la 150 de milioane de mW, deci avem surplus. . Avem și energie, avem și cea mai bună tehnologie din lume," a explicat Iuliean Horneț.







Inventatorul a prezentat si un rector pentru tratarea termică a deșeurilor organice și solide și lichide neutilizabile, care poate fi folosit, in special de către autoritățile locale, pentru arderea acelor deșeuri care nu pot fi peletizate. "Este vorba de uleiuri uzate, atât cele din gospodărie, cât și cele industriale, cauciucuri, plasticuri, slamuri petroliere, tot ce se poate descompune termic. Astfel scotem biogaz, scoatem biodiesel și biomasă. Orice clădire din România poate fi încălzită cu biomasă, pentru că am creat 84 de echipamente."

Tehnologia Horneț se găsește acum în aproape toată țara, iar pentru cei din agricultură reprezintă o gură de oxigen. O familie de fermieri din județul Prahova produce cele mai ieftine legume din țara noastră datorită acestui sistem. De mai bine de patru ani, 420 de familii din județul Buzău beneficiază de acest sistem revoluționar de încălzire. Este primul cartier din țara noastră care folosește energie verde.



Tehnologia ar putea fi instalată și în Capitală, iar inventatorul a avut deja discuții cu autoritățile.