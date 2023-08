Estimările anterioare sugerează că steaua se află la 12,9 miliarde de ani lumină distanță de Pământ, dar având în vedere expansiunea Universului și cât de mult a călătorit lumina pentru a ajunge la noi, astronomii cred că Earendel se află în prezent la 28 de miliarde de ani lumină distanță, potrivit NASA.

Numele stelei derivă din cuvintele în engleză veche care înseamnă „steaua dimineții” sau „lumină în creștere”. Telescopul spațial Hubble l-a detectat pentru prima dată pe Earendel în 2022. Aceasta este o stea masivă, de aproximativ un milion de ori mai luminoasă decât Soarele și de peste două ori mai fierbinte.

Astfel de stele au de obicei parteneri și, deși astronomii nu se așteptau să fie capabili să găsească unul, culorile detectate de Webb sugerează prezența potențială a unei stele însoțitoare roșii.

