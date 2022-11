Spre deosebire de alte fenomene misterioase precum fantomele, spiritele sau ființe extraterestre, ploile cu vietăți căzute din cer sunt 100% reale. De la gravurile și picturile antice și medievale până la filmările TikTok, dovezile sunt la tot pasul. Evident, cele mai spectaculoase probe sunt cele din ultimele decenii, pentru că progresul tehnic a permis imortalizarea lor în condiții foarte bune.

BROAȘTE, PĂSĂRI, OAMENII SAU VACI. PÂNĂ LA URMĂ, ORICINE POATE ZBURA

Astfel, dintre ploile animate care au terorizat omenirea în ultimele 2 decenii ar fi de amintit:

- ploaia de 10.000 de lilieci din Queensland, Australia, din ianuarie 2011 ;

- uriașa ploaie de broaște râioase din Ungaria, din iunie 2010;

- ploaia cu 5.000 de păsări moarte în noaptea de Revelion 2010-2011 în Arkansas (USA) ;

- cel mai recent, anul acesta, o ploaie de pești vii în India

Ca și fenomene insolite, care nu se petrec frecvent și tocmai de aceea sunt memorabile ar fi amintit cazul aterizării unui rechin leopard de 60 de centimetri pe un teren de golf din California. Culmea este că vietatea marină a supraviețuit și a revenit în mediul ei natural.

În funcție de intensitatea furtunilor care le ridică în aer, unele animale au noroc să revină la sol nevătămate, dar altele, mai puțin norocoase își pierd viața, unele în condiții atroce, ca și cum ar fi zdrobite într-un mixer.

CARE ESTE EXPLICAȚIA SAVANȚILOR?

În proporție covârșitoare, astfel de fenomene sunt provocate de tornade sau furtuni de nisip, în zonele deșertice unde se manifestă. Dacă este în apropierea unui ocean, mări sau altei întinderi de apă, se produce așa-numita ploaie, care de fapt este doar o masă de apă, cu tot ce plutea în ea, ridicată în atmosferă de un vârtej.

În cazuri extreme, astfel de fenomene pot lua oameni, mașini sau case. În Statele Unite au fost cazuri de copii de câțiva ani luați de vânturile puternice și recăzuți fără a fi suferit leziuni grave.

Uneori animalele sunt urcare de spirala tornadeor atât de sus în atmosferă, încât revin congelate

En dehors des poissons ou méduses de surface emportés par une trombe marine et projetés à des centaines de mètres, voire des kilomètres plus loin, le cas le plus fréquents est celui des oiseaux : le tourbillon croise la trajectoire d'une espèce particulière en train de migrer, d'où le fait que l'on retrouve ensuite des centaines ou milliers d'oiseaux similaires par terre. Il existe même des preuves de la rencontre de ces deux phénomènes (migration d'oiseaux ou essaim de chauve-souris) et tornade enregistrés sur les radars météo.

Plus étonnant encore, il arrive que les animaux tombent du ciel gelés, parfois complètement recouverts de glace, ce qui tendrait à montrer que certains peuvent être aspirés jusqu'à très haute altitude dans le ciel. Il arrive aussi que des tornades et trombes assèchent totalement une mare, avant de relâcher l'eau et ses habitants (batraciens et autres), plus loin, sous la forme de pluie d'animaux, avec donc de l'eau en plus des êtres vivants !