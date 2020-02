VIDEO | Vintilă nu se gândește la demisie! „Sunt un luptător”

FCSB are trei meciuri consecutive fără victorie în campionat și riscă să piardă locul trei în clasament.

La debutul pentru FCSB, Andrei Miron a deschis scorul în minutul 14, în urma unui corner. Chindia a dat lovitura în minutul 90, la primul șut pe poarta lui Vlad. Dangubic a marcat.

„Din păcate, nu am reușit să câștigăm. Am plătit tribut lipsei de decizie în fața porții și faptul că nu reușim să marcăm și să șutăm mai mult la poartă. A căzut acel gol pe final, contrar cursului jocului. Reușim să ducem mingea de foarte multe ori în careul advers, dar vor să intre cu mingea în poartă… nu pot să-mi dau seama de ce nu au curajul să își asume responsabilitatea. Ca să marchezi, trebuie să șutezi la poartă. Sunt supărat că nu am reușit să mai marcăm. Se poate întâmpla un accident pe final de meci și se alege praful de toată munca pe care au depus-o jucătorii.

Ne-am fi dorit trei puncte, ca să ieșim din această stare, pentru că nu e benefică. Lucrurile acestea trebuie să ne dea de gândit și să învățăm din ce ni s-a întâmplat. Nu mai suntem favoriți la câștigarea campionatului. Trebuie să muncim și să avem rezultate mult mai bune. Începe play-off-ul și trebuie să ne prezentăm la un nivel foarte bun.”

Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.