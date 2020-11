VIDEO | Simona Halep, moment amuzant cu Serena Williams: “N-am mai așteptat-o. Am luat-o înainte”

”De fiecare dată, orice jucătoare o așteaptă pe Serena să vină, ca să meargă împreună pe teren. Ei bine, eu am așteptat acolo vreo câteva minute, dar când am văzut că se deschid ușile de la vestiar, am și plecat înainte, n-am mai așteptat-o.

La Wimbledon, asta e regula, jucătoarele intră și ies împreună de pe teren. Dar, eu am luat-o puțin înainte și am zis azi e ziua mea!”, a povestit Simona Halep, prezentă într-o emisiune realizată de Andi Moisescu, pe canalul său de Youtube.

Jucătoarea în vârstă de 29 de ani nu a avut așteptări prea mari de la Grand Slam-ul disputat pe iarbă.

