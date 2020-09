VIDEO | După Camora, încă un străin a primit cetățenia! ”Stejarul” Van Heerden e român cu acte în regulă

Johan Van Heerden, căpitanul echipei CS Dinamo și jucător de bază în naționala de rugby a României, este de astăzi român cu acte în regulă.

Sportivul de origine sud africană aștepta acest moment de 3 ani: “A fost un moment cu emoție dar a trecut când am început să spun jurământul de român și după aia a fost mai multă bucurie. De 3 ani de când am auzit că pot să fac și când am depus ultima dată actele de 8 luni am așteptat asta.” a declarat Johan Van Heerden.

S-a îndrăgostit pe loc de România

Rugbyst-ul mărturisește că în momentul în care a ajuns în România nu s-a gândit că îi va plăcea atât de mult și va deveni și român.

“În primul rând îmi place țara, e o țară extraordinară, eu am fost în multe țări și în România am rămas numai cu amintiri frumoase. Eu am vrut să rămân aici și să ajut și rugby-ul să meargă mai departe.” a mai spus Johan Van Heerden.

