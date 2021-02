După ce l-a demis săptămâna trecută pe antrenorul principal al echipei, Corneliu Papură, din cauza rezultatelor modeste ale formației sale, Mihai Rotaru l-a ales pe tehnicianul elen, Marinos Ouzounidis, care a și fost prezentat oficial la echipă în cursul zilei de astăzi.

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a mărturisit că a urmărit foarte multe meciuri ale actualei sale formații și a dezvăluit ceea ce le va cere elevilor săi încă de la primele întâlniri. Ouzounidis este de părere că echipa sa trebuie să se concentreze mai mult, să lucreze la atitudine și să își îmbunătățească faza ofensivă.

“E foarte important faptul că echipa a câştigat meciul de ieri (n.r. 1-0 cu Dinamo). A trecut destul timp de când echipa nu mai castigase un meci şi, din punct de vedere pshilogic face bine, mai ales de rivalitatea dintre cele două echipe. Am văzut echipa în multe meciuri de când am început discuţiile. Ceea ce vreau să vă răspund dacă avem mult de lucru… fiecare antrenor are modalităţile proprii. Ideile sale proprii. Fie că vorbim de apărare sau atac. Dar cred că ar fi o greşeală dacă din prima zi să schimb totul. Mai ales în perioada asta aglomerată.”

