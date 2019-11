Un fost campion al Ligii 1 a recunoscut că negociază cu FCSB! ”Am dicutat cu Becali”.

Sergiu Buș (27 de ani) a reușit 7 goluri și 2 pase decisive în 15 meciuri pentru Gaz Metan Mediaș în acest sezon.

Atacantul a venit în vară, liber de contract, de la Levski Sofia și are o cotă de piață de 600.000 de euro.

„O discuţie a fost, dar nu mă gândesc. Mai am contract aici, cei de la Gaz au avut încredere în mine. Am venit de la Levski, unde nu am jucat prea mult şi ei mi-au dat o şansă. E linişte aici, aşa că îmi văd de contractul meu şi voi vedea mai departe ce va fi„, a spus Sergiu Buș.

