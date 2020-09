Ultimele informații despre vânzarea clubului CFR Cluj. Reacția acționarului minoritar Ştefan Gadola

Fondul de salarii de la CFR Cluj a ajuns la 800.000 de euro brut pe lună, iar o eventuală necalificare în grupele Europa League ar complica situația ardelenilor.

Potrivit ProSport, omul de afaceri Neluţu Varga nu mai poate susţine financiar clubul din Gruia.

CFR Cluj a câștigat titlul în ultimele trei ediții ale Ligii 1. În sezonul trecut, echipa antrenată de către Dan Petrescu a ajuns 16-imile de finală ale Europa League.

“Nu ştiu de unde a apărut această informaţie în presă. Pe mine nu m-a sunat niciun jurnalist să mă întrebe. Habar nu am! Nu am discutat cu nimeni despre aşa ceva. Dacă Neluţu Varga vrea să vândă CFR-ul, el ştie. Pot doar să vă spun că eu habar nu am despre ce este vorba şi nu am discutat cu niciun finanţator maghiar să vină să o cumpere pe CFR Cluj“, a spus Ştefan Gadola pentru Cluj24.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.