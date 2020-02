Simona Halep e încă marcată de semifinala de la Australian Open! „Am fost aproape!”

Muguruza a învins-o pe Halep cu scorul 7-6 (8), 7-5, dar a pierdut în cele din urmă finala de la Melbourne.

„Eu rar spun că am ghinion într-un meci de tenis pentru că sunt o persoană foarte norocoasă și așa mă consider, dar în meciul acesta cred că n-am avut o mică șansă acolo când am avut mingi de set. Dacă luam primul set cred că era altă poveste, am avut și 5-3 în al doilea… Mă așteptam, o văzusem pe Muguruza cum joacă de la începutul turneului și am știut că o să fie o partidă foarte, foarte grea. Am fost aproape, am fost dezamăgită că nu am știut să-mi iau șansele, să profit de ele, dar a fost o învățătură pentru data viitoare când voi fi în aceeași situație.”

