După patru etape disputate din Liga B, Grupa 3, echipa noastră are doar 3 puncte și este pe ultimul loc. Prima poziție este ocupată de Bosnia, cu 8 puncte, urmată de Muntenegru, cu 7 puncte, și Finlanda, cu 4 puncte.

Pentru echipa noastră vor urma ultimele două meciuri din faza grupelor, ambele programate în luna septembrie. Astfel, pe 23 septembrie, de la ora 21:45, echipa noastră va evolua în deplasare cu Finlanda, pentru ca apoi să dispute ultimul meci din grupă, pe 26 septembrie de la ora 21:45 cu Bosnia, pe teren propriu.

Potrivit cotelor publicate de site-urile specializate în ponturi pariuri fotbal, România este văzută cu cele mai mici șanse să câștige Grupa 3. Astfel, echipa noastră are cota 20.00 să termine pe primul loc, în timp ce Bosnia este văzută ca fiind mare favorită, cu cota 1.50. Muntenegru are cota 3.50, iar Finlanda are cota 10.00.

În ce privește meciul din deplasare cu Finlanda, România este văzută tot ca outsideră. Echipa lui Edi Iordănescu are cota 3.15, egalul are cota 3.35, iar succesul gazdelor are cota 2.32.

România are o singură victorie în Liga Națiunilor

Primul meci oficial al lui Edi Iordănescu pe banca echipei naționale a avut loc pe 4 iunie, în deplasare cu Muntenegru. Echipa noastră a avut o prestație apatică și a pierdut cu 2-0, după un meci foarte slab, la finalul căruia deja unii oameni i-au cerut demisia lui Edi Iordănescu.

Trei zile mai târziu, pe 7 iunie, echipa noastră a fost învinsă de Bosnia în deplasare cu 1-0. Prestația echipei a fost ceva mai bună, dar golul lui Prevljak din repriza a doua a făcut diferența.

Primul și singurul succes din mandatul lui Edi Iordănescu a avut loc pe 11 iunie, pe stadionul Rapid, în partida cu Finlanda. Scorul a fost 1-0 după un gol frumos marcat de Nicușor Bancu, iar românii deja începeau să prindă curaj. Totuși, bucuria a fost de scurt moment.

Pe 14 iunie, la ultimul meci al echipei naționale, România a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Muntenegru, după golurile marcate de Mugosa în minutele 42, 45 și 63. Nu puțini au fost cei care i-au cerut demisia lui Iordănescu după meci, dar FRF l-a menținut în funcție.

Edi Iordănescu ar putea fi demis în luna septembrie

Conform contractului pe care l-a semnat cu FRF, Edi Iordănescu poate fi demis de la echipa națională în funcție de parcursul pe care echipa îl are în Liga Națiunilor, mai ales dacă termină pe locurile 3 sau 4.

Momentan, FRF l-a susținut la nivel public pe Iordănescu, dar asta și pentru că se dorește liniște la echipa națională înaintea celor două partide din luna septembrie.

"Din ce am înțeles, din ce am vorbit și cu domnul președinte, Edi are sprijin total din partea noastră. Nu cred că ar fi cazul să dai un antrenor afară după niște rezultate, dacă munca pe care o face te mulțumește. Dar trebuie să ai clauze intermediare, trebuie să cântărești ceea ce face. Vom trage concluzii, cu plusuri și minusuri. Probabil că Edi va continua indiferent de rezultate, pentru că modul lui de lucru este profesionist. Mirel n-a fost susținut necondiționat? Edi a avut anumite supărări, dar i-am zis că așa e la fotbal. Nu ne-a spus de ce e supărat. Sigur că Edi vă dori să continue", a spus Mihai Stoichiță, la emisiunea Digi Sport Matinal.

Totuși, noi eșecuri i-ar putea fi fatale lui Edi Iordănescu. Acesta nu a fost din start prima variantă a FRF pentru postul de selecționer și nu puțini au fost cei care au considerat că nu este pregătit pentru o asemenea funcție.



