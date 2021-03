Oficialul moldovenilor, Ciprian Paraschiv este dezgustat de ultimele evenimente petrecute la clubul ieșean. Acesta vrea să stabilească o întâlnire cu edilul Iașului, Mihai Chirică și consilierii locali pentru a se lua o decizie privind viitorul clubului moldovean.

"Cu un an de zile în urmă, am venit cu sufletul deschis la clubul pe care îl iubesc cel mai mult, clubul copilăriei, adolescenței și tinereții mele.

Am găsit un “pacient” în comă, cu multiple răni, din care curgea un puroi galben și urât mirositor. Am crezut că voi putea să îl vindec cu suflet mult, pasiune, apelând la tratamente cu pansamente și antibiotice. M-am înșelat! Trebuia să apelez la tăiere în carne vie, cauterizare, chiar amputare!

Săptămâna trecută a ieșit la iveală, dacă mai era nevoie, caracterul celor care au dus Politehnica la pământ, de unde am ridicat-o pentru o perioadă. Am salvat-o de la faliment, de la retrogradare și, într-un an de mandat, am redus, în condiții de pandemie, datoriile de la 1,8 milioane de euro la 1,1 milioane euro."

