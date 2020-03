Nu e de joacă! Gigi Becali recunoaște că e pe minus: “FCSB este datoare la mine”

Ratarea calificării în grupele cupelor europene în ultimii doi ani la care se adaugă păstrarea jucătorilor cu anumită cotă au schimbat balanța în ceea ce privește veniturile și cheltuielile la FCSB. Gigi Becali a băgat tot mai adânc mâna în buzunar și spune că în acest moment clubul este dator la el.

“Situația nu e instabilă în acest moment, este 0. Nu comparați situația mea financiară cu cea a Stelei. E sub minus, e îngropată. Eu nu sunt dispus să dau banii mei la fotbal. FCSB are datorie la mine 5-6 milioane de euro. Dacă nu se reglementează situația până în septembrie, fac curățenie. Vând Man, Tănase, Coman, Moruțan. De mine să uitați. La revedere, ce, am băut gaz să pierd banii?”a spus finanțatorul la Digi Sport.

Gigi Becali a mai dezvăluit și numele celor doi jucători care nu au agreat încă noile prevederi contractuale.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.