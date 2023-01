Novak Djokovic (35 de ani) l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (24 de ani) în finala Australian Open 2023 cu 6-3, 7-6, 7-6.

După partida de duminică, sportivul sârb câștigă Australian Open pentru a zecea oară și ajunge la Slam-ul cu numărul 22.

Djokovic trece pe primul loc mondial, devenind noul lider ATP.

În urma acestei performanțe, Novak Djokovic îl egalează pe Rafael Nadal la numărul de trofee în turneele de Grand Slam.

Anul trecut, Djokovic a fost interzis la Australian Open, din cauză că nu era vaccinat împotriva COVID-19.

După marea finală, Djokovic a izbucnit în lacrimi și a mers în tribune, alătri de antrenorul și echipa sa și de familie.

15 years after his first Grand Slam triumph, it still means so much to @DjokerNole 🏆#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1To4eWIJIJ