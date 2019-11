MM Stoica e pus la colț de un rival: „Nu decide el, ci Becali!”

Criticat de MM după ce a lăsat în 10 oameni tineretul României cu Irlanda de Nord (0-0), Andrei Chindriș e apărat de cei de la Botoșani, care știu că de fapt Gigi Becali este cel care decide totul la FCSB.

„Consider că MM se ia prea devreme de Chindriș, iar pe mine nu mă interesează dacă el îl vrea sau nu pe Chindriș la FCSB, pentru că nu decide MM la transferuri. Nici nu știu dacă Mihai s-a întors la echipă, dar chiar și așa, tot nu decide el acolo. Cel care decide este doar Gigi Becali.

Eu am vorbit clar niște lucruri cu Gigi Becali despre Chindriș, iar până în vară Andrei nu se mișcă de la FC Botoșani. Trebuie să îl lăsăm să joace în continuare la noi, deoarece îi trebuie meciuri în picioare. Eu nu am zis niciodată că Andrei este peste Cristea și Planic. Hai să așteptăm până la vară și o să vorbim atunci de ce poate și de ce nu poate Chindriș. Nu are rost să discutăm de acum”, a spus Iftime.

Cei de la Botoșani cred că fotbalistul a fost lăudat prea devreme și joacă astfel sub presiune.

