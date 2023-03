De la un munte de om, a ajuns imobilizat într-un scaun cu rotile. Este drama unui fost rugbist de performanță care, în urma unui accident rutier, a rămas paralizat. În vârstă de doar 35 de ani, soț și tată, Ștefan Stan a început o lungă și dureroasă serie de tratamente, pentru a avea o viață cât de cât normală, iar acum are nevoie de o intervenție chirurgicală complicată, care costă peste 130.000 de euro, bani pe care familia nu-i are. În exclusivitate la Realitatea Plus, Ștefan a relatat, pe larg, drama pe care o trăiește. Atenție, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional.