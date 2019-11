Mesaj emoționant al unui jucător de la FCSB: ”Dumnezeu are ceva mai bun pregătit pentru mine”

În luna august, Filip (29 de ani) a suferit o întindere a ligamentului colateral intern, în timpul meciului cu Mlada Boleslav din Europa League.

FCSB joacă în această seară la Voluntari, cu ultima clasată, de la ora 20:30, în etapa a 18-a din Liga 1.

„Mă simt bine. Mă bucur că am revenit alături de colegii mei, după accidentare. Am rămas la fel de motivat şi vreau să joc fotbal de plăcere. A fost vorba despre un transfer înainte să mă accidentez. Prima săptămână a fost mai grea, până am realizat ce mi s-a întâmplat. Când te aştepţi să primeşti un lucru, dar se întâmplă cu totul şi cu totul altceva, trecerea este destul de greu, dar asta e viaţa.”

