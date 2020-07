Mărturisirea Simonei la un an după succesul istoric de la Wimbledon: “N-am nicio șansă să îmi iasă asta”

Poveștile frumoase despre acea victorie nu au fost încă dezvăluite în totalitate. Numărul doi mondial și-a adus aminte de momentele ulterioare ridicării trofeului.

“A fost specială petrecerea, am avut emoții, pe tocuri, cu trofeul în mână, am avut emoții, trebuie să recunosc. Am fost foarte stresată. Nu, nu am dansat, am întrebat dacă trebuie neapărat să dansez și mi-au spus că depinde de mine, așa că am refuzat, nu am vrut să cad”, a declarat românca într-un interviu acordat BBC.

De atunci a trecut un an din care însă aproape cinci luni au fost de inactivitate. Perioadă în care Simona și-a încercat “talentele” în mai multe “domenii”.

