Kobe Bryant a murit. Imagini tulburătoare cu elicopterul prăbușit

KOBE BRYANT A MURIT // Mai mulți martori au povestit că elicopterul în care se afla Kobe Bryant zbura foarte jos și motorul scotea un sunet ciudat. Aparatul de zbor a căzut în gol de la o înălțime de 100 de metri. Cauza accidentului e investigată, dar din primele indicii, se pare că pilotul ar fi avut probleme de vizibilitate. Ceața în zonă era foarte densă.

Un martor, citat de Los Angeles Times, a declarat: ,,Am văzut elicopterul când a căzut. A fost dificil să-l vedem pentru că era foarte densă ceața. Elicopterul a dispărut într-un nor de ceață, apoi a avut loc o explozie. S-a făcut o minge mare de foc. Nu aveai cum să supraviețuiești”.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE