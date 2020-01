Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, rupe tăcerea: "Cine a condus acest minister a pierdut anii degeaba!

Redăm câteva fragmente din interviul acordat de Ministrul Tineretului și Sportului pentru GSP:

GSP: - Ne-ați spus că ați venit la acest interviu direct de la Ministerul Fondurilor Europene!

Ionuț Stroe: - Da! Am avut o întâlnire preliminară. Este o resursă nebănuită de finanțare. În curând o să expun public posibilitatea de finanțare a Ministerului din fonduri europene. Baza de pregătire, infrastructura sportivă, pregătirea antrenorilor. Pe programe de fonduri europene putem pregăti antrenori, o zonă unde România are probleme mari de tot. Vedeți bine că federațiile iau antrenori din afara țării. Foarte mulți antrenori români sunt plecați pentru că nu sunt plătiți bine aici.

GSP: - Ce sume poate accesa, de exemplu, MTS, din aceste fonduri europene?

Ionuț Stroe: - Sumele le propunem noi. Facem o evaluare foarte exactă a bazei pe care o avem în momentul de față, urmând să o dăm mai departe Comisiei Europene. Noi facem cifrele, noi facem evaluarea financiară și cerem banii. Putem atrage bani pentru infrastructura sportivă. Pentru bazele sportive, pentru complexele naționale unde ne pregătim viitorii campioni, pentru locurile de cazare și fostele tabere școlare.

GSP: - Ați discutat...

- Sunt lucruri discutate atât cu Ministerul Fondurilor Europene, cât și cu primul-ministru. Urmează să avem dialogul cu Comisia Europeană, iar din punctul meu de vedere, știm, ne cunoaștem interesele și vom beneficia de fonduri europene.

Ionuț Stroe: - În ultimii 10 ani aveți o cifră exactă, câți bani a atras MTS?

- Am, da! Zero! Zero! Zero! Acest minister n-a avut niciodată o unitate de implementare sau vreun organism intermediar de accesare a fondurilor. Este al doilea patrimoniu dacă-l comparăm cu restul ministerelor. Până acum n-am beneficiat de niciun euro! Am intrat în Uniunea Europeană în 2007. 12-13 ani pierduți, irosiți!

Detalii AICI