În ce condiții ar putea reveni Reghecampf în Liga 1: „Doar dacă s-ar întâmpla asta”

Miriuță este convins că Laurențiu Reghecampf nu va veni să-i ia locul. Tehnicianul Sibiului susține că „Reghe” va veni la echipă doar dacă i s-ar asigura un buget de 20 de milioane de euro.

„Păi, dacă ar fi buget de 20 de milioane de euro, ar veni şi Reghe antrenor la Hermannstadt. Am discutat foarte puţin cu Anamaria Prodan cât a fost aici pentru că, după ce s-au parafat actele, am fost şi eu şi am discutat, pentru că am avut antrenament. Am discutat puţin cu ea, aţi văzut şi voi declaraţia Anei că nu se pune nicio problemă (n.r. – în privinţa schimbării antrenorului).

Acum ştiţi şi voi. Ca antrenor, dacă ai rezultate, rămâi, nu e numai la Sibiu, este peste tot. Dar eu sper să avem o relaţie frumoasă şi să avem succes împreună pentru că până la urmă asta contează”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul lui Hermannstadt, potrivit Telekom Sport.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.