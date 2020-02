Halep, declarație războinică înaintea finalei de la Dubai: „Am venit aici să câștig”

„Mi-a plăcut foarte mult! Este cel mai bun meci al meu de la Dubai! Îmi place foarte mult să joc aici și le mulțumesc tuturor fanilor.

Am luptat pentru fiecare minge, am luptat și am muncit din greu. Zi de zi am crescut nivelul. La meciul cu Ons Jabeur nici nu mi-am dat seama că a avut minge de meci”, a spus Halep la finalul meciului cu Brady.

Halep va evolua în finală cu Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, în vârstă de 20 de ani. Pentru româncă aceasta este prima finală pe care o va disputa după ce a câştigat turneul de la Wimbledon, anul trecut.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.