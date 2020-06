Hagi, un car de nervi: “Am spus de o sută de ori, vă faceţi că nu auziţi!”

Hagi a cerut încă o dată politicienilor să se implice pentru a crea o lege a sponsorizării menită să stimuleze investiţiile marilor corporaţii în sportul din România.

“Globalizarea pentru mine inseamna sa creezi un produs pe care sa stii sa-l vinzi. Nu vorbim despre problemele adevarate! Guvernul sa ne asculte si tara sa investeasca la fel cum a investit pana in ’90. Pana in ’90, Romania a investit in sport si a avut campioni care v-au facut mandri in toata lumea! Trebuie sa facem sportul o prioritate, iar obiectivul numarul 1 este sa facem sportivi pentru Romania. La centrele de juniori nu luam niciun ban de la Guvern! UEFA ne da cate 2-3 lei! Nu sa cersim bani, ci sa fie legea sponsorizarii. Am zis-o de o suta de ori si va faceti ca nu auziti!”.

