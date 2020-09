Două recorduri importante doborâte de Răzvan Lucescu în ultima etapă din Arabia Saudită

Al Hilal, formația pregătită de Lucescu jr., a stabilit noi recorduri în privința punctelor adunate într-un sezon competițional și a golurilor marcate în campionat.

72 de puncte a strâns echipa pregătită de tehnicianul român, în ediția 2019 – 2020, și a marcat nu mai puțin de 74 de goluri.

„Eram campioni, dar am ținut cu orice preț să câștigăm ultimele două meciuri pentru că am realizat recordul de puncte în campionatul Arabiei Saudite din toate timpurile. Cu cele două goluri de ieri am bifat și recordul de goluri marcate în campionat. Am fost foarte concentrați și am jucat cu atenție, cu responsabilitate, dar asta înseamnă și stres în plus.

Nu știu dacă sunt importante pentru cei din afară aceste recorduri, dar pentru noi sunt. Peste 10-15 ani o să rămânem cu asta.”

