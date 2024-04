Hölzenbein a făcut parte din lotul Germaniei care a jucat la Cupa Mondială FIFA pe teren propriu în 1974 și este cel care a obținut penalty-ul transformat ulterior de Paul Breitner, în legendara finală cu Olanda lui Johan Cruyyf.



În plan intern, Bernd Hölzenbeinera o legendă vie a clubului Eintracht Frannkfurt, pentru care a jucat de peste 420 de ori și deține recordul greu de egalat de 160 de goluri înscrise.



Fostul mare fotbalist avea 78 de ani și de mult timp se lupa cu o serie de boli care i-au afectat serios capacitatea fizică.

It's a sad day for Eintracht Frankfurt. A great legend has left us.



Bernd Hölzenbein, passed away on Monday at the age of 78, surrounded by his family. 🖤 pic.twitter.com/FtKNp9WIaB