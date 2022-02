Jack Jeffery, jucător de rugby din Anglia, în vârstă de 27 de ani, a fost grav rănit într-un accident petrecut pe teren în timp ce marca un eseu în meciul cu Berkswell & Balsall, sâmbătă, în West Midlands.

Tânărul de 27 de ani a fost dus la Spitalul Walsgrave din Coventry, dar a murit mai târziu.

Tatăl jucătorului, Glenn Jeffery, a declarat că „băiatul său frumos a murit făcând lucrul pe care îl iubea cel mai mult”, potrivit bbc.com

Worcester Warriors a transmis pe Twitter un mesaj de condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi.

😢 The thoughts of all at Sixways are with the family, friends and team-mates of @EveshamRFC player Jack Jeffery who tragically lost his life after yesterday's match at Berkswell & Balsall.https://t.co/27tZJxcDSw pic.twitter.com/12gu0gwh4d