Cum vrea Gigi Becali să își aducă jucătorii mai repede la antrenamente: “Am cumpărat 2000 de teste”

Latifundiarul din Pipera vrea ca jucătorii săi să fie foarte bine pregătiți înaintea confruntărilor decisive pentru titlu. Iar patronul vicecampioanei vrea ca aceștia să se poată antrena în baza de la Berceni fără amenințarea coronavirusului. Gigi Becali a explicat și de ce acest lucru ar fi posibil în plină pandemie de coronavirus.

„Clinica mea face deja teste pentru coronavirus, am cumpărat vreo 2.000 de teste. În funcție de ce va hotărî UEFA, am înțeles că vor să se joace toate meciurile, vedem perioada optimă când începem. Am vorbit cu jucătorii, le facem testele de coronavirus și întră în carantină la baza sportivă de la Berceni. Ca și cum ar sta acasă. Acolo fiecare are camera lui, intră cu bucătarul, cu toată lumea în carantină. Nu va fi nicio problemă”, a precizat finanțatorul pentru Digi Sport.

