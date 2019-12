Cum a ajuns Dragomir să rateze meciul lui Răzvan Lucescu: ”M-am încurcat cu un porc”

Victoria fotbaliștilor pregătiți de antrenorul român Răzvan Lucescu l-a încântat pe Dumitru Dragomir, care a spus că ar fi mers în Qatar să vadă meciul dacă nu s-ar fi încurcat cu cineva care îi promisese un porc.

„Dacă aș fi un conducător acum, eu pe Hagi, pe Petrescu, pe Popescu, pe Șumudică, pe Rădoi, pe ăsta al lui Iordănescu… Toți sunt buni, în frunte toți cu Răzvan Lucescu!

Am văzut meciul (n.r. meciul lui Al-Hilal cu Esperance), pe tot l-am văzut, am fost la Salonic după el, vă jur că am vrut să merg în Qatar la meciul ăsta! M-am încurcat că îmi aducea unul un porc, trebuia să-l duc să-l facă, am avut alte treburi, dar am vrut să mă duc”, a spus Dumitru Dragomir.

