Fostul șef al fotbalului românesc susține că fostul director adjunct al SRI Florian Coldea l-ar fi preferat pe omul de fotbal Gheorghe Chivorchian.

Mai mult, Mircea Sandu a povestit că a fost presat să renunțe la funcție, iar în caz contrar ar fi ajuns în închisoare.

"Florian Coldea zice: "Chivorchian!"" La care George Maior, foarte... zice: "Aici nu se bagă nimeni. Aici câștigă Burleanu." Deci Gică Popescu, care nu era condamnat, în decembrie, care era candidat, nu s-a pomenit o vorbă despre el.

Am simțit despre ce e vorba și am spus: "Plec, vreau să mă bucur și eu de copii și de nepoți, nu să mă duc în pământ." Deja avusesem operația aia grea, chimioterapia... Am preferat să stau lângă familie", a declarat Mircea Sandu.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la George Maior, Florian Coldea și Răzvan Burlaenu, dar fără succes.