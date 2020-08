Aventura de la Praga continuă! Simona Halep – Barbora Krejcikova, după ora 17:00

În primul tur, numărul doi mondial a învins-o pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (7-3), la capătul unui meci dificil care a durat două ore și 30 de minute.

”Mereu este dificil să joc împotriva ei. Nu e ușor. În primul set am jucat bine, dar apoi Polona a revenit. A rupt ritmul. Am luptat până la capăt și mă bucur că am câștigat.

Știu că Barbora este o jucătoare foarte bună. Trebuie să îmi ajustez jocul. Este minunat să fiu din nou pe teren, abia aştept să joc în turul doi.” a declarat Simona Halep după meci.

Astăzi, în optimile de finală, ”Super-Simo” va juca împotriva Barborei Krejcikova (24 de ani, 118 WTA), care a trecut în primul tur de Patricia Țig.

Duelul dintre cele două sportive se va disputa după ora 17:00.

Simona este însoțită în capitala Cehiei de către antrenorul Artemon Apostu Efremov și fizioterapeutul Cosmin Diaconeasa.

La Praga, Simona Halep s-a antrenat pe o temperatură destul de ridicată, 30 de grade, și în condiții de vânt.

”Super-Simo” participă în premieră la competiția din capitala Cehiei, turneu care a reintrat în circuitul WTA din 2015.

Competiția de categorie International oferă premii totale în valoare de 250.000 de euro, iar Halep este principala favorită.

Meciul dintre Simona Halep și Barbora Krejcikova este LIVE VIDEO BLOG pe realitateasportiva.net.