"Ion Țiriac are o imagine foarte buna prin care a atras foarte multi oameni, yesmeni, plantati in Comitetul olimpic roman sau in Federatie". Ultima chestiune care apare si nu apare in presa... Tiriac e cetatean maghiar, a fost premiat de presedintele Ungariei. (...) Exista un dosar la DNA facut prin care Tudor Iacob ii acuza pe Viorica Dancila, Orlando Teodorovici, Matei Constantin Bogdan, Mihai Covaliu, George Cosac, inclusiv pe Ion Tiriac pentru infractiuni privind tradarea intereselor Romaniei, constituirea unui grup organizat infractional", a declarat jurnalistul Mihai Rusu, duminica seara, la B1 TV, intr-o emisiune realizata de Bobby Paunescu.

"E o plangere care contine elemente importante. E vorba despre un eveniment sportiv privat care a fost finantat cu bani publici, s-au cerut 430.000 de dolari de la Dancila, din fondul de rezerva. Asadar, din fondul de rezerva s-a cerut sa se sprijine o competitie sportiva", a mai spus Rusu.

Si asta, explica jurnalistul, in conditiile in care argumentele pentru cerinta acestor bani nu intrau in urgenta.

"Acest turneu organizat pe bani publici a avut o justificare ca fetele sa participe, sa-si faca punctele la Tokyo. Foarte interesant e ca fetele nu au mai participat, Simona Halep nu a mai participat, celelalte fete nu s-au mai dus - era vara lui 2019, Tiriac devenise presedinte ales de adunarea generala, nevalidat de instante", a mai dezvaluit jurnalistul.

"Punctele descrise au fost semnate de guvernul Dancila in asa fel in care au intrat banii, in conditiile in care fetele nu au participat in turneul din 2019. S-a tinut turneul, s-au dat banii, fetele nu au venit. Asadar, scopul din nota de fundamentare nu a fost atins", a mai spus acesta.

Contractul, mai spune jurnalistul, a fost facut intre Federatia romana de tenis si detinatorul licentei, un cetatean maghiar.

"Federatia romana de tenis s-a obligat sa ceredeze functia de director acestui cetatean maghiar, sa cedeze toate dreprurile tv directorului. Banii au fost cheltuiti in proportie de 80% pentru niste jucatoare straine", mai spune Rusu.

"Banii au fost transferati la Budapesta, in contul organizatorului turneului care este un cetatean maghiar. Banii de la Guvern s-au dus la Ministerul Sportului si de aici au intrat in Federatia Romana de Tenis. Autorul acestei plangeri penale, inregistrata pe 15 noembrie 2019, vine si acuza: suma nu poate fi justificata si tratata ca cheltuiala de urgenta si neprevazuta. Codul penal prevede pentru asemenea infractiuni o serie intreaga de pedepse", conchide jurnalistul.