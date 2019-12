Anunț OFICIAL făcut de Dinamo în privința plecării lui Uhrin! ”Suntem pe telefoane!”

Anunţul a venit de la preşedintele Florin Prunea, care a confirmat că Duşan Uhrin va rămâne la echipă. În schimb, lotul va suferi modificări în pauza competiţională.

„Azi am vorbit cu Dusan, da. Suntem pe telefoane, ne uităm la jucători, discutăm. Totul e în regulă din acest punct de vedere.

Am suferit cu toţii, a fost un an greu. De fapt, această jumătate de an, din vară şi până acum. Dar ce nu te doboară te întăreşte. Eu sper următoarele luni să fie mai bune pentru noi toţi”, a declarat Florin Prunea.

