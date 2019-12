A fost acuzat de blat la meciul FCSB – Viitorul! Jucătorul face acum dezvăluiri incredibile

Cel mai pregnant meci care a rămas în amintirea fanilor drept blat este acel 5-2 din 2013 (din Ghencea) cu ajutorul căruia echipa lui Gică Hagi s-a salvat de la retrogradare.

Doru Bratu, jucătorul pe care Laurențiu Reghecampf l-a scos țap ispășitor la finalul meciului, a declarat că evoluția mai puțin bună pe care a avut-o în acea partidă s-a datorat exclusiv faptului că venea după o pauză de 10 luni.

„Presiunea era foarte mare, pentru că toată presa spunea că o să-i dăm meciul lui Hagi. Nu a fost vorba de blat, doar că noi am jucat numai rezervele. Știți că atunci noi eram deja campioni și mai jucasem un meci la Bistrița cu echipa a doua, să zic așa. Dar noi nu aveam ritm și presiunea a fost și foarte mare.

Conștiința mea e curată, mai ales că știu că venisem după zece luni de pauză și mi-era greu. Nu aș putea zice nici că am simțit ceva de la un alt coleg. În cazul meu, într-adevăr, am făcut un penalty, dar la celelalte două faze nu am fost dublat de colegul de pe partea stângă (n.r. – Pârvulescu)”, a explicat Doru Bratu.

Doru Bratu așteaptă un răspuns de la ”Reghe”. Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.