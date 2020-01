Un totem cu cifra 8 peste opt cărţi de joc imense, la intrarea într-o comună din Olt. Primar: A fost complicat să-l inventez

Primarul comunei Optaşi-Măgura, Marin Scurtu este „artizanul” amplasării unui astfel de totem, la intrarea în localitatea situată cam la jumătatea drumului dintre Slatina şi Piteşti.

Întrebat de la ce idee a plecat, edilul a explicat că este evidentă rezonanţa denumirii localităţii.

„Păi localitatea mea se numeşte «Opt-Aşi»! Nu? Păi dacă se numeşte localitatea aşa, este simplu de înţeles că optul este opt, iar cărţile de joc vin în continuare: Deci, 8 Aşi! L-am amplasat cam de o jumătate de an”, a afirmat acesta.

Marin Scurt a povestit şi sinuosul drum al totemului cu cifra opt cocoţată pe cărţile de joc, de la schiţă la realitate.

„A fost complicat să-l inventez. Mă tot gândeam să fac ceva, să dau o astfel de combinaţie, având în vedere denumirea localităţii. Împreună cu vreo doi colaboratori de-ai mei, am făcut nişte schiţe şi a ieşit, până la urmă, asta. Am luat legătura cu un meseriaş, i-am dat tema, el a făcut-o şi chiar a ieşit perfect”, a declarat primarul.

Arată ora şi poate transmite mesaje

Totemul de la intrarea în Optaşi-Măgura este şi multimedia, primăria putând plasa mesaje pe un panou cu LED care arată şi ora exactă. Pe lângă faptul că îşi pot potrivi ceasul, sătenilor şi trecătorilor li se transmite şi câte un mesaj de bine.

„Noaptea vine lumină de la un ceas electronic amplasat pe el, pe care putem scrie diverse mesaje: «Bine aţi venit!», «La mulţi ani!». Iar, la luminile maşinilor, cărţile şi optul sunt reflectorizante, datorită unei folii amplasate pe ele”, mai spune Marin Scurtu.

Edilul se declară mulţumit de iniţiativa luată atunci când a dat viaţă acestui proiect. El spune că dovadă sunt reacţiile fiilor satului, care i-au trimis mesaje de peste tot din ţară.

„Vreau să vă spun că o parte a cetăţenilor din comună n-au înţeles despre ce este vorba, dar cei care au plecat din Optaşi mi-au trimis poate sute de mesaje de felicitare”, a mai spus primarul comunei.

„Nu mai pun în altă parte, doar aici, la drumul naţional”

Întrebat dacă ia în considerare duplicarea acestei „porţi” inedite şi la alte intrări în comuna Optaşi-Măgura, Marin Scurtu spune că totemul este destinat doar intersecţiei cu drumul naţional. Edilul completează că nu este vorba despre lipsa fondurilor pentru un nou „monument”, ci despre simplul fapt că la intersecţia cu DN 65 acesta poate fi văzut şi admirat de foarte mulţi şoferi care tranzitează această şosea.

„A costat 310 milioane vechi. Acolo, am turnat beton, am amenajat terenul, adică nu este doar optul şi cărţile, sunt o mie de metri pătraţi. Acolo era o râpă şi am umplut-o şi amenajat-o. Lucrarea în sine, optul şi cărţile, costă cam vreo 130 de milioane vechi. Nu mai pun în altă parte, doar aici, la drumul naţional”, a explicat primarul.

Satul Paris şi „turnul Eiffel” oltenesc

Tot în comuna Optaşi-Măgura se află şi satul Paris. Denumirea identică cu cea a „capitalei iubirii” l-a făcut pe primarul Scurtu să ia o altă iniţiativă. A instalat la intrarea în sat un „turn Eiffel”. Ca şi în Franţa, şi acesta este iluminat noaptea.

„Eu am şi un sat Paris, iar la intrare în el am făcut un «turnul Eiffel», într-o versiune mai mini. La fel, este luminat şi poate fi văzut şi noaptea”, a povestit Marin Scurtu.

Autor: Ionuţ Jifcu